СЕГОДНЯ 15:20 2019-09-10T15:22:51+03:00

С такой инициативой выступила Самарская сетевая компания, пригласившая московского художника Мишу Моста расписать свою подстанцию

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В Самаре к открытию филиала Государственной Третьяковской галереи рядом со зданием Фабрики-кухни создали арт-объект. Известный стрит-арт художник Миша Мост расписал стены подстанции, которая будет снабжать электроэнергией будущий музей. Проект получил название «Электро» - в нем автор выразил свои размышления о месте энергии в жизни человека и человечества.

Идея преобразить энергообъект в произведение современного искусства принадлежала Самарской сетевой компании. Выбор художника и творческое кураторство проекта осуществляла Третьяковская галерея.

О том, как создавался арт-объект, смотрите в видеоролике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/731247" frameborder="0"></iframe> В Самаре создали первый арт-объект к открытию филиала Третьяковки.

ИСТОЧНИК KP.RU