В Самаре создали первый арт-объект к открытию филиала Третьяковки
В Самаре к открытию филиала Государственной Третьяковской галереи рядом со зданием Фабрики-кухни создали арт-объект. Известный стрит-арт художник Миша Мост расписал стены подстанции, которая будет снабжать электроэнергией будущий музей. Проект получил название «Электро» - в нем автор выразил свои размышления о месте энергии в жизни человека и человечества.
Идея преобразить энергообъект в произведение современного искусства принадлежала Самарской сетевой компании. Выбор художника и творческое кураторство проекта осуществляла Третьяковская галерея.
О том, как создавался арт-объект, смотрите в видеоролике.
В Самаре создали первый арт-объект к открытию филиала Третьяковки.
ИСТОЧНИК KP.RU