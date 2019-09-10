2019-09-10T15:22:51+03:00
Общество

В Самаре создали первый арт-объект к открытию филиала Третьяковки

С такой инициативой выступила Самарская сетевая компания, пригласившая московского художника Мишу Моста расписать свою подстанцию
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Новый арт-объект появился в СамареНовый арт-объект появился в СамареФото: Евгения ВАСИНА
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В Самаре к открытию филиала Государственной Третьяковской галереи рядом со зданием Фабрики-кухни создали арт-объект. Известный стрит-арт художник Миша Мост расписал стены подстанции, которая будет снабжать электроэнергией будущий музей. Проект получил название «Электро» - в нем автор выразил свои размышления о месте энергии в жизни человека и человечества.

Идея преобразить энергообъект в произведение современного искусства принадлежала Самарской сетевой компании. Выбор художника и творческое кураторство проекта осуществляла Третьяковская галерея.

О том, как создавался арт-объект, смотрите в видеоролике.

В Самаре создали первый арт-объект к открытию филиала Третьяковки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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