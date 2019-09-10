Глава областного минздрава сделал прививку и призвал самарцев последовать его примеру

СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-10T15:24:14+03:00

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В Самарской области начали делать прививки против гриппа. Одним из первых вакцинацию прошел министр здравоохранения региона Михаил Ратманов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– Хочу призвать всех жителей, а также работодателей Самарской области активно принять участие в вакцинации своих сотрудников. Профилактика позволит сохранить здоровье и жизни наших сограждан, - отметил чиновник.

Напомним, в этом году в регионе планируется привить более 1,6 млн жителей, в том числе 450 тысяч детей. В общей сложности это 50,3% населения. В конце августа в Самарскую область поступило более 43% вакцины отечественного производства «Совигрипп». Оставшуюся часть завезут в регион в ближайшее время. В минздраве отмечают, что в первую очередь прививки от гриппа стоит сделать детям с 6 месяцев, школьникам, студентам, работникам медицинских и образовательных учреждений, беременным, взрослым старше 60 лет, призывникам и людям с хроническими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU