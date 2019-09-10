2019-09-10T15:48:54+03:00
Общество

В Новокуйбышевске алиментщик не смог продать квартиру из-за полумиллионного долга перед дочерью

Мужчина вспомнил о своем ребенке благодаря запретам приставов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина накопил долг перед дочерью в 505 тысяч рублейМужчина накопил долг перед дочерью в 505 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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В Новокуйбышевске алиментщик погасил полумиллионный долг перед дочерью только после того, как ему запретили продавать квартиру, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

- Мужчина накопил долг по алиментам в 505 тысяч рублей. В отношении него было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого должнику запретили выезжать за пределы РФ и управлять транспортными средствами, - рассказали в ведомстве.

На этом приставы не остановились. Они наложили запрет на регистрационные действия в отношении квартиры алиментщика. Только после этого мужчина «вспомнил», что он задолжал своей дочери крупную сумму денег. Как выяснилось, новокуйбышевец решил продать свою квартиру, но наложенный приставами запрет не позволил ему это сделать. В результате мужчина полностью погасил долг перед ребенком, и все ограничения с него сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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