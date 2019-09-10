2019-09-10T16:09:05+03:00
Общество

Выиграть приз и спасти здоровье людей: СВГК и Министерство образования проводят конкурс для юных художников

Принять участие в конкурсе при поддержке СВГК могут ученики 1-7 класов
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Самарским школьникам предлагают объяснить родителям и друзьям, как пользоваться газом безопасноСамарским школьникам предлагают объяснить родителям и друзьям, как пользоваться газом безопасно
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В Самаре пройдет конкурс детских рисунков-плакатов «Берегись и береги». Его проводят министерство образования и науки Самарской области по инициативе и при поддержке ООО «Средневолжская газовая компания». Цель конкурса – помочь предотвратить новые жертвы, ведь за последние 9 лет в регионе от отравления угарным газом пострадали 1400 человек, из них 196 погибли.

- Цель конкурса – распространить знания о безопасном и экономном для семейного бюджета использовании природного газа в быту, - рассказали в СВГК.

Уроки рисования для учеников 1-7 класса пройдут с 20 сентября. Ребят познакомят с советами по «газовой безопасности» и экономному использованию энергоресурсов в домашнем хозяйстве. А потом школьники нарисуют плакаты, разъясняющие эту тему для сверстников и родственников. В ноябре профессиональное жюри выберет победителей. Лучшие художники и их учителя будут награждены ценными призами, а сами рисунки будут использоваться в пропаганде безопасного пользования природным газом.

- Мы благодарны министерству образования и науки Самарской области за поддержку нашей инициативы и верим, что юные художники создадут яркие и доходчивые работы. Надеюсь, что благодаря этому проекту будет сохранена чья-то жизнь или здоровье, а школьники станут домашними экспертами, и смогут помочь своим родителям соблюдать правила безопасности при пользовании домашним газовыми приборами, - отметил Председатель Правления Средневолжской газовой компании Иван Аветисян.

Конкурсные работы с пометкой «На конкурс» принимаются с 25 сентября по 15 октября 2019 года на электронный адрес: e-mail: pr@svgc.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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