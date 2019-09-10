Житель Тольятти почти 70 раз нарушил ПДД и едва не остался без прав
Мужчина вовремя не оплатил штрафы и накопил приличный долг
Тольяттинец оплатил долг, чтобы не стать пешеходомФото: Архив "КП"
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В Тольятти привлекли к ответственности автомобилиста, который 67 раз нарушил правила дорожного движения и «забыл» оплатить штрафы. Общая сумма долга жителя Автограда составила почти 36 тысяч рублей.
- Приставы вручили мужчине требования о погашении долга в течение 5 дней. Также его предупредили, что если он не сделает этого, ему запретят управлять автомобилем и выезжать за пределы РФ, - сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Мужчина не захотел становиться пешеходом и поспешил оплатить долг. Сразу после этого исполнительные производства в отношении тольяттинца были окончены.
ИСТОЧНИК KP.RU