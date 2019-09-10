Житель Тольятти почти 70 раз нарушил ПДД и едва не остался без прав

СЕГОДНЯ 16:10 2019-09-10T16:14:12+03:00

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В Тольятти привлекли к ответственности автомобилиста, который 67 раз нарушил правила дорожного движения и «забыл» оплатить штрафы. Общая сумма долга жителя Автограда составила почти 36 тысяч рублей.

- Приставы вручили мужчине требования о погашении долга в течение 5 дней. Также его предупредили, что если он не сделает этого, ему запретят управлять автомобилем и выезжать за пределы РФ, - сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Мужчина не захотел становиться пешеходом и поспешил оплатить долг. Сразу после этого исполнительные производства в отношении тольяттинца были окончены.

ИСТОЧНИК KP.RU