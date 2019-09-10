В Самаре известный психолог расскажет о формуле счастливых отношений в семье

СЕГОДНЯ 18:05 2019-09-10T18:13:34+03:00

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Известный психолог Михаил Лабковский проведет в Самаре публичную консультацию «Формула счастливых отношений: с супругами, родителями, детьми». На встрече он расскажет о том, как любить домочадцев, не принося им вред, как сделать так, чтобы братья мирно уживались с сестрами, а муж - с тещей, а также о том, как сделать так, чтобы сохранить в семье свое личное пространство.

Публичная консультация займет всего два часа, но за это время психолог научит определять «болезни» в отношениях с домочадцами, даст рекомендации и план оздоровления для отношений, а также ответит на все интересующие вопросы.

Встреча с Михаилом Лабковским пройдет 20 сентября в КРЦ «Звезда» на улице Ново-Садовой, 106. Начало в 19:00.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/731285" frameborder="0"></iframe> Михаил Лабковский в Самаре 20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU