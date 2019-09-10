В Самаре известный психолог расскажет о формуле счастливых отношений в семье
Известный психолог Михаил Лабковский проведет в Самаре публичную консультацию «Формула счастливых отношений: с супругами, родителями, детьми». На встрече он расскажет о том, как любить домочадцев, не принося им вред, как сделать так, чтобы братья мирно уживались с сестрами, а муж - с тещей, а также о том, как сделать так, чтобы сохранить в семье свое личное пространство.
Публичная консультация займет всего два часа, но за это время психолог научит определять «болезни» в отношениях с домочадцами, даст рекомендации и план оздоровления для отношений, а также ответит на все интересующие вопросы.
Встреча с Михаилом Лабковским пройдет 20 сентября в КРЦ «Звезда» на улице Ново-Садовой, 106. Начало в 19:00.
Михаил Лабковский в Самаре 20 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU