2019-09-10T19:18:56+03:00
Общество

Сызранский пилот Дамир Юсупов, посадивший самолет на кукурузном поле, дал урок пилотирования Ивану Урганту

Герой России показал известному телеведущему основы управления воздушным лайнером
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: "Вечерний Ургант"Фото: "Вечерний Ургант"
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Пилот Дамир Юсупов, который в августе этого года посадил самолет "Уральских авиалиний" на кукурузном поле под Жуковским, стал героем программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Она вышла в эфир 9 сентября.

Его и экипаж зрительный зал приветствовал стоя. В рамках программы Дамир Юсупов рассказал о необычных полетах в его жизни и выбрал актера, который мог бы сыграть его в кино, Егора Бероева.

Также в рамках съемок программы пилот Герой России показал Ивану Урганту основы управления воздушным судном. Та специальном тренажере они осуществили полет от Сочи до Сочи, немного покружившись над Черным морем. Телеведущий был в роли второго пилота.

- Я так не люблю начало полета, всегда такое вспоминаю, за все прошу прощения у всех, - признался Иван Ургант, но потом стал чувствовать себя уверено и даже несколько минут вел самолет-тренажер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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