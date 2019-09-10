Житель Самары попал под уголовное дело за рассылку снимков женщины через соцсети
В Самаре следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни. Мужчина незаконно распространял фотографии некой дамы, которая не давала на это согласие.
- Установлено, что 9 июля этого года мужчина, находясь в квартире дома на улице Стара-Загора, рассылал в Инстаграме изображения женщины, тем самым незаконно распространил сведения о ее частной жизни, составляющих личную тайну, - рассказали «Комсомольской правде — Самара» в прокуратуре Промышленного района.
Сейчас расследование уголовного дела в отношении самарца продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU