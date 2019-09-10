Житель Самары попал под уголовное дело за рассылку снимков женщины через соцсети

СЕГОДНЯ 18:42 2019-09-10T18:42:02+03:00

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В Самаре следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни. Мужчина незаконно распространял фотографии некой дамы, которая не давала на это согласие.

- Установлено, что 9 июля этого года мужчина, находясь в квартире дома на улице Стара-Загора, рассылал в Инстаграме изображения женщины, тем самым незаконно распространил сведения о ее частной жизни, составляющих личную тайну, - рассказали «Комсомольской правде — Самара» в прокуратуре Промышленного района.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении самарца продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU