В Самаре отремонтировали подъемник для инвалидов в подземном переходе на Революционной

СЕГОДНЯ 20:07 2019-09-10T20:07:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре наконец-то разобрались с неработающим подъемником для инвалидов в подземном пешеходном переходе на улице Революционной. Его отремонтировали после того, как на прошлой неделе общественник Андрей Ишмуратов в эфире радио «Комсомольская правда — Самара» попросил депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна помочь в решении проблемы.

- На той неделе в эфир с моим участием на радио «КП-Самара» позвонил Андрей Ишмуратов и попросил вмешаться: который месяц не работает подъемник для инвалидов в переходе на Революционной. Я вмешался. Сегодня, 10 сентября, лифт смонтировали, - сообщил в Твиттере народный избранник.

Депутат поделился фотографиями от регионального минтранса, на которых видно, что рабочие занимаются починкой и настройкой платформы. Он выразил надежду, что теперь проблема исчерпана и что у маломобильных граждан не будет трудностей с ее использованием.

ИСТОЧНИК KP.RU