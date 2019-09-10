В Сызрани юрист отделался условным сроком за обман торговцев «левым» табаком на 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 20:44 2019-09-10T20:44:45+03:00

Мужчина обещал помочь избежать серьезного наказания, но в итоге сам попал под статью

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Сызранский районный суд вынес приговор в отношении 61-летнего директора местного юридического агентства, который обвинялся в покушении на мошенничество. Мужчина обманул двоих жителей Сызрани, попавшихся на преступлении.

- Установлено, что директор юридического агентства ввел в заблуждение двоих местных жителей, которых подозревали в причастности к сбыту безакцизных табачных изделий. Он заявил, что сможет за денежное вознаграждение помочь им переквалифицировать статью на менее тяжкую, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в УФСБ по Самарской области.

На самом деле мужчина не мог оказать такую услугу. В дальнейшем его обман был раскрыт. Сызранца задержали в конце лета 2018 года при получении 300 тысяч рублей. В середине августа этого года суд признал юриста виновным и назначил ему 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Недавно приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU