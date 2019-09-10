В Самаре отправили в суд дело бывшего начальника отделения полка ДПС
Дело бывшего начальника отделения по исполнению административного законодательства полка ДПС Самары Виталия Деревяги направили в суд. Напомним, экс-полицейского обвиняют в посредничестве во взяточничестве.
- По версии следствия, 23 февраля 2019 года Виталий Деревяга получил от своего подчиненного 100 тысяч рублей за его перевод на должность в полк ДПС. Полицейский должен был передать взятку должностным лицам УМВД по Самаре. Сразу после получения денег он был задержан сотрудниками ФСБ, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Недавно следователи завершили расследование уголовного дела. Его рассмотрит суд Советского района Самары.
ИСТОЧНИК KP.RU