На трассе М-5 в Исаклинском районе перекрыли движение транспорта
Ограничение ввели из-за ДТП
Фото: ДТП СамараФото: vk.com
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в Самарской области на трассе М-5 "Урал" ограничили движение транспорта. Проезд закрыли из-за ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".
- В связи с аварией с 7:40 временно перекрыто движение на 1149 км трассы М-5 "Урал" в Исаклинском районе, - рассказали в ведомстве.
Пока информации о том, кто стал участником ДТП и есть ли пострадавшие, нет. Подробности случившегося устанавливаются.
В соцсетях автомобилисты сообщают, что авария произошла в районе села Исаклы по направлению в сторону Уфы. Дорогу перекрыл автовоз. В результате образовалась многокилометровая пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU