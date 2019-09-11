В Новокуйбышевске двое парней средь бела дня нападали на женщин и отбирали золотые цепочки

СЕГОДНЯ 08:39 2019-09-11T08:39:04+03:00

Молодые люди ограбили женщин на 100 тысяч рублей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Новокуйбышевске полицейские поймали грабителей, жертвами которых стали местные жительницы. Преступники прямо средь бела дня срывали с женщин золотые цепочки и убегали в неизвестном направлении. Сумма причиненного ущерба составила более 100 тысяч рублей.

- Преступления совершались в первой половине дня в разных районах города. Пострадавшие рассказали, что на них нападал один молодой человек, вот только описывали они его по-разному. Сотрудники полиции предположили, что к совершению преступления могут быть причастны два злоумышленника, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Полицейские установили личности предполагаемых грабителей и, устроив засаду, задержали их в разных частях города. Молодые люди рассказали, что похищенные цепочки они сбывали в Самаре, а полученные деньги тратили на собственные нужды. Сейчас подозреваемые находятся под арестом.

Стражи порядка предполагают, что молодые люди могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям. Полицейские просят всех, кто пострадал от действий злоумышленников, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 8 (927) 014-12-29, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU