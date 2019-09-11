2019-09-11T09:33:36+03:00
Общество

Житель Тольятти самовольно занял участок в 2 тысячи кв.м и превратил его в стоянку

Освободить территорию удалось только после вмешательства судебных приставов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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В Тольятти предприниматель самовольно занял участок в 2 тысячи квадратных метров и превратил его в автостоянку. Однако незаконно занятую площадь мужчине пришлось освободить после того, как городская администрация обратилась в суд.

- Житель Тольятти самовольно огородил участок площадью 2095 кв.м и установил там пост охраны. Суд постановил снести незаконную постройку и ограждение. Предпринимателю дали 5-дневый срок для добровольного освобождения территории, но решение суда он не исполнил, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

В отношении мужчины приставы составили три административных протокола. Штрафы он оплатил, но стоянку так и не убрал. В итоге приставы сами занялись сносом незаконных построек. Они привлекли специальную организацию, которая демонтировала будку охраны и забор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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