2019-09-11T10:18:46+03:00
Спорт

Тольяттинская «Лада» победила китайский «КРС-БСУ»

Обыграть противника команде из Автограда удалось с минимальным перевесом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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Во вторник, 10 сентября, в ледовом дворце «Лада Арена» в Тольятти прошел матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути между местной командой «Лада» и китайским «КРС-БСУ». Победа досталась тольяттинцам.

В первом периоде ни одна из команд голами не отметилась. Счет был открыт только в середине матча. Шайбу в ворота противника отправил игрок «Лады» Александр Тимирев.

Третий период тольяттинцы начали в меньшинстве, и китайская команда воспользовалась этим. Сначала счет сравнял Кристофер Сето, а потом гостей вывел вперед Андрей Максимов. Однако «Лада» быстро отыгралась: отличились Константин Майоров и Александр Тимирев. В итоге матч завершился со счетом 3:2 в пользу тольяттинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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