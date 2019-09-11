В Самаре в больнице Пирогова нашли некачественные молоко, масло и творог

СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-11T10:57:55+03:00

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В Самаре в больнице имени Н.И. Пирогова нашли продукты-фальсификаты: творог, масло и молоко. «Левую» молочку в медучреждение поставляли местные производители.

- В больницу были поставлены творог производства компании из Красноярского района, сливочное масло, изготовленное фирмой из Самары, а также питьевое молоко кинельского производителя. Вся эта продукция не соответствует заявленному качеству по кислотно-жировому составу. В пробах молока были обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Всего в больнице нашли 160 литров молока и 172 кг молочной продукции с признаками фальсификата. Она была поставлена в учреждение по системе госзакупок. В ближайшее время у этих производителей отзовут декларации.

ИСТОЧНИК KP.RU