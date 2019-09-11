2019-09-11T11:20:55+03:00
Общество

Можно строить! Военные согласовали передачу участка на ул.Панова под школу

Образовательное учреждение должно появиться на месте бывшего военного городка
Ольга НОВИКОВА
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Школа на ул.Панова будет построена по образцу учебного заведения в Южном городеШкола на ул.Панова будет построена по образцу учебного заведения в Южном городеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Комиссия самарского гарнизона согласовала границы земельного участка в военном городке на Панова для передачи в муниципальную собственность. Об этом в соцсети сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Участок площадью в 3,5 гектара, расположенный практически на пересечении ул.Панова и Ново-Садовой, необходим для строительства школы по нацпроекту. Землю городу передадут безвозмездно. Следующим этапом работы станет межевание территории.

Как сообщалось ранее, изначально под размещение школы городские власти рассматривали земельный участок в границах улиц Панова - Гая - Подшипниковой - пр. Масленникова. Однако здесь расположена действующая воинская часть, и пришлось бы решать вопрос ее передислокации. Поэтому во время переговоров с военными был выбран альтернативный вариант.

На Панова собираются построить типовую школу на 1500 мест, такую же как в Южном городе. Предполагается, что стоимость строительства может составить около 1 млрд рублей. Работы будут завершены к 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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