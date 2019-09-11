Пять самарских школ стали базовыми для Российской академии наук

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-11T11:47:15+03:00

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Пять школ Самарской области получили сертификаты "Базовых школ РАН". Это две гимназии и два лицея в Самаре и один тольяттинский лицей. Всего на основе федеральных рейтингов отобрано 108 школ из 32 регионов, в которых есть значительный научный и образовательный потенциал. Школьную программу они будут реализовывать вместо с вузом куратором. В Самарской области - это Самарский университет.

- Мы гордимся, что сразу пять учебных заведений Самарской области были отобраны РАН для реализации проекта. Высшие школы губернии неоднократно входили в число лучших школ России, и мы знаем, что это не только статистика. Это все заслуги педагогов и наших ребят, - отметил заместитель председателя Правительства Самарской области.

Базовые школы РАН – это совместный проект Российской Академии Наук и Министерства просвещения Российской Федерации, поддержанный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главная цель – создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, ориентирование их на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала регионов и страны в целом.

Это поможет решить вопрос ранней профессиональной ориентации школьников, максимального вовлечения учеников в техническое творчество, раскрытияих потенциала - это задачи, обозначенные Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

ИСТОЧНИК KP.RU