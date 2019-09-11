В Самаре из-за замены задвижек на Мориса Тореза перекроют дороги и отключат воду

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-11T11:50:52+03:00

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В Самаре коммунальщики собираются заменить три неисправные задвижки, которые были установлены в 1953 и 1971 годах на улице Мориса Тореза. Работы займут двое суток. Из-за этого там временно перекроют движение транспорта и отключат холодную воду.

- 11 сентября будет перекрыто две полосы — по одной в каждую сторону — улицы Мориса Тореза от Авроры до переулка Строителей. 12 сентября этот участок будет перекрыт полностью, - сообщают в пресс-службе «РКС-Самара».

Жители части Железнодорожного и Советского районов посидят без холодной воды с 9:00 12 сентября до 9:00 13 сентября. На это время будут предоставлены бойлеры. Так, без холодной воды останутся дома по следующим адресам: улица Авроры, 59, 61, 63, 93, 95, 97, 99, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131; улица Мориса Тореза, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 89, 97; улица Аэродромная, 44, 46, 48, 50, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 68; улица Партизанская, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 178; улица Балаковская, 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 24а, 26, 28; улица Революционная, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 144а, 145, 145а, 148, 149, 154, 156, 157, 157а, 159, 163; улица Волгина, 109, 111, 115, 119а, 121, 122, 123, 128, 132, 132а, 136, 140.

ИСТОЧНИК KP.RU