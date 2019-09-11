2019-09-11T12:23:46+03:00
Происшествия

Житель Самарской области незаконно делал из сырой нефти бензин и попал под статью

Нелегальный бизнес привел мужчину к штрафу в 200 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина организовал незаконную переработку нефти в ШенталеМужчина организовал незаконную переработку нефти в ШенталеФото: REUTERS
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В Самарской области вступил в силу приговор в отношении 47-летнего местного жителя, который занимался незаконной переработкой нефтепродуктов.

- Установлено, что с 4 июня по 10 июля 2018 года мужчина занимался на территории нефтеперерабатывающего производства ООО «Шугур» в селе Шентала переработкой сырой нефти и производством из нее бензина, дизельного топлива и мазута. При этом лицензии на это у него не было, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

По данным силовиков, мужчина делал бензин и дизельное топливо, чтобы в дальнейшем продать их на АЗС. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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