2019-09-11T13:16:39+03:00
Происшествия

В Самаре две автомобилистки не поделили перекресток: есть пострадавшие

Женщина на Range Rover не пропустила «Ладу»
Анастасия ФИЛАТОВА
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В аварии пострадала пассажирка отечественной легковушкиВ аварии пострадала пассажирка отечественной легковушкиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Во вторник, 11 сентября,в 12:35 на улице Краснопресненской в Самаре произошло ДТП. Там столкнулись автомобили Range Rover и «Лада». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 45-летняя женщина, двигаясь на внедорожнике со стороны улицы Ученической в направлении улицы Гоголя, на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог не уступила дорогу отечественному автомобилю под управлением 31-летней женщины. Последняя приближалась с правой стороны, - рассказали полицейские.

В результате случившегося пострадала пассажирка «Лады». Ей назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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