2019-09-11T13:25:55+03:00
Общество

Чтобы расплатиться со старыми долгами, самарская мэрия хочет взять кредит еще на два миллиарда

На сайте госзакупок ищут банки, которые согласятся в очередной раз прокредитовать горадминистрацию
Ольга НОВИКОВА
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Обслуживание новых кредитов обойдется городу в кругленькую суммуОбслуживание новых кредитов обойдется городу в кругленькую суммуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Администрация Самары на сайте госзакупок объявила торги на предоставление четырех кредитных линий по 500 миллионов каждая. Сообщается, что эти деньги нужны на погашение уже существующих долговых обязательств мэрии.

Пользоваться этими деньгами чиновники планируют два года – до октября 2021 года.

За обслуживание каждого из четырех новых кредитов городская администрация готова заплатить по 82 миллиона рублей, то есть в общей сложности - 328 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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