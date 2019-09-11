Чтобы расплатиться со старыми долгами, самарская мэрия хочет взять кредит еще на два миллиарда

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-11T13:25:55+03:00

На сайте госзакупок ищут банки, которые согласятся в очередной раз прокредитовать горадминистрацию

Изменить размер текста: A A

Администрация Самары на сайте госзакупок объявила торги на предоставление четырех кредитных линий по 500 миллионов каждая. Сообщается, что эти деньги нужны на погашение уже существующих долговых обязательств мэрии.

Пользоваться этими деньгами чиновники планируют два года – до октября 2021 года.

За обслуживание каждого из четырех новых кредитов городская администрация готова заплатить по 82 миллиона рублей, то есть в общей сложности - 328 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU