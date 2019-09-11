В Самаре пакет напугал отделение банка: людей эвакуировали
Вечером во вторник, 10 сентября, в отделении одного из банков Самары, который находится на пересечении улицы Ставропольской и проспекта Кирова произошло ЧП. Там обнаружили бесхозный пакет. Из отделения в срочном порядке эвакуировали всех посетителей и сотрудников.
- Прибывшие на место происшествия специалисты обследовали находку. Ничего опасного в пакете обнаружено не было, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, в пакете находился термос. К слову, хозяина переполошившей всех находки быстро нашли. Ему отдали пакет, после чего оперативные службы покинули помещение и банк возобновил свою работу.
ИСТОЧНИК KP.RU