2019-09-11T13:39:07+03:00
Происшествия

В Самаре пакет напугал отделение банка: людей эвакуировали

На место для обследования выезжали оперативные службы города
Анастасия ФИЛАТОВА
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Правоохранители проверили пакет и не нашли в нем ничего опасногоПравоохранители проверили пакет и не нашли в нем ничего опасногоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером во вторник, 10 сентября, в отделении одного из банков Самары, который находится на пересечении улицы Ставропольской и проспекта Кирова произошло ЧП. Там обнаружили бесхозный пакет. Из отделения в срочном порядке эвакуировали всех посетителей и сотрудников.

- Прибывшие на место происшествия специалисты обследовали находку. Ничего опасного в пакете обнаружено не было, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, в пакете находился термос. К слову, хозяина переполошившей всех находки быстро нашли. Ему отдали пакет, после чего оперативные службы покинули помещение и банк возобновил свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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