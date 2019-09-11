2019-09-11T13:52:45+03:00
Происшествия

Жительницу Самары отправили на 7,5 лет в колонию за торговлю наркотиками

Женщина пыталась оспорить приговор, но ей это не удалось
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд отправил самарчанку в колонию общего режимаСуд отправил самарчанку в колонию общего режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре вынесли приговор 40-летней местной жительнице, которая обвинялась в незаконном сбыте наркотиков. Женщину поймали с поличным в сентябре 2018 года, когда она пыталась сбыть 0,25 грамм героина.

- В ходе расследования жительница Самары призналась, что причастна еще к 9 подобным преступлениям. В мае 2019 года суд Октябрьского района признал женщину виновной и назначил ей 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Центральному военному округу.

В дальнейшем женщина попыталась обжаловать свой приговор, но Самарский областной суд оставил его в силе. Недавно приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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