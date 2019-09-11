В Самаре впервые официально отметят день рождения легендарного бара «На дне»

СЕГОДНЯ 14:20 2019-09-11T14:22:41+03:00

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В Самаре впервые отметят день рождения легендарного бара «На дне», который известен далеко за пределами города. Масштабный праздник пройдет 13 и 14 сентября на открытой площадке Жигулевского пивзавода на Волжском проспекте, 4.

В пятницу, 13 сентября, в честь дня рождения бара с 17:00 до 24:00 пройдет «Жигулевский прилив». Гостей и жителей города ждут конкурсы, автограф- и фотосессия с игроками «Крыльев Советов», а также заложение аллеи звезд - «Преданный гость бара».Также на празднике выступят группы «Революция» и BlackBerry, шиз-оркестр «Каша» и барабанное шоу.

В субботу, 14 сентября, в Самаре с 14:00 до 24:00 состоится «Жигулевский залив». Там гости праздника смогут поучаствовать в мозгобойне, благотворительном аукционе в помощь детям, поучаствовать в конкурсах и розыгрышах призов. Также на праздниках выступят экстремально-силовое шоу «Витязи», группы Fernandez Band, «Хитобои», «Шнурки».

ИСТОЧНИК KP.RU