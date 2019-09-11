2019-09-11T14:44:17+03:00
Общество

В Самаре пообещали заменить маршрутки-развалюхи новым транспортом

Обновить подвижный состав должны в течение 2020-2021 годов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Константин ЕфимовФото: Константин ЕфимовФото: Twitter.com
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Жители Самары в очередной раз возмутились плачевным состоянием маршруток. По словам горожан, многие из них грязные и ржавые и давно уже требуют замены.

- Как долго люди будут ездить на развалюхах 268 маршрута? Это тихий ужас! Ржавые, с дырами в полу, скрипучие, грязные! А также на развалюхах всех остальных маршрутов. № 96 и 205, к примеру, не лучше. Когда уже вообще будет в Самаре нормальный транспорт? Как в Казани, к примеру, - написали в Твиттере самарцы.

По словам представителей департамента транспорта Самары, коммерческие перевозчики постепенно меняют подвижный состав. Вот только сколько машин и на что их меняют, чиновники не уточнили. В ведомстве отметили, что старые маршрутки — это около 28% подвижного состава — заменят на новые в течение 2020-2021 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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