2019-09-11T15:02:45+03:00
Общество

Скоро поедем: в Самаре приступили к асфальтированию Фрунзенского моста

Пока работы идут на одной половине проезжей части
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: СамараТрансСтройФото: СамараТрансСтройФото: Twitter.com
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В Самаре строители Фрунзенского моста приступили к новому этапу работ. Они занялись обустройством проезжей части на мостовом переходе.

- Стартовала укладка асфальтобетона на мостовом переходе «Фрунзенский», - написали 11 сентября в Твиттере представители компании-подрядчика «СамараТрансСтрой».

Напомним, что в начале этой недели рабочие начали асфальтировать дорогу перед мостом — улицу Фрунзе. Горожане заметили, что работы идут без укладки трамвайных рельсов, которые ранее там были. В департаменте транспорта на это ответили, что пути проложат в рамках второго этапа работ. Пустить движение по Фрунзенскому мосту должны до конца этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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