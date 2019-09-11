2019-09-11T16:29:14+03:00
Общество

В Самарской области народным дружинникам предложили доплачивать за ранения

Соответствующий законопроект рассматривают в губдуме
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Выплаты дружинникам предложили давать, если ранения получены при охране порядкаВыплаты дружинникам предложили давать, если ранения получены при охране порядка
Изменить размер текста:

В Самарской области предложили ввести дополнительные меры поощрения для тех людей, которые вступили в народные дружины. Соответствующий законопроект был рассмотрен 10 сентября на заседания комитета Самарской губернской думы.

- Законопроектом предлагается назначить народным дружинникам единовременную выплату в случае причинения вреда при охране общественного порядка, а также назначить единовременную денежную выплату одному из членов в случае гибели народного дружинника, - сообщает пресс-служба губдумы.

Комитет по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции поддержал законопроект и рекомендовал его для принятия в двух чтениях. Отметим, сейчас в регионе работают 140 народный дружин, общая численность которых составляет 3007 человек. Благодаря их помощи в этом году в регионе было выявлено более 3,5 тысяч административных правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Великолепная девятка и Гынсарь: Фанатов "Крыльев Советов" зовут на встречу с новыми игроками
В Тольятти мотоциклист вылетел из седла и сделал сальто после столкновения с иномаркой
Был слаб и не мог стоять на ногах: в Самарской области волонтеры не дали погибнуть косуленку-подкидышу
МегаФон Образование – новый способ учиться онлайн
В Самаре должники за свет заплатят за отключение их от сети из своего кармана
В Тольятти вспыльчивый охранник устроил стрельбу на АЗС из своего служебного пистолета
Скоро поедем: в Самаре приступили к асфальтированию Фрунзенского моста
В Самаре пообещали заменить маршрутки-развалюхи новым транспортом
В Самаре впервые официально отметят день рождения легендарного бара «На дне»
Жительницу Самары отправили на 7,5 лет в колонию за торговлю наркотиками
В Самаре пакет напугал отделение банка: людей эвакуировали
Чтобы расплатиться со старыми долгами, самарская мэрия хочет взять кредит еще на два миллиарда