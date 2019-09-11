В Самарской области народным дружинникам предложили доплачивать за ранения

СЕГОДНЯ 16:26 2019-09-11T16:29:14+03:00

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В Самарской области предложили ввести дополнительные меры поощрения для тех людей, которые вступили в народные дружины. Соответствующий законопроект был рассмотрен 10 сентября на заседания комитета Самарской губернской думы.

- Законопроектом предлагается назначить народным дружинникам единовременную выплату в случае причинения вреда при охране общественного порядка, а также назначить единовременную денежную выплату одному из членов в случае гибели народного дружинника, - сообщает пресс-служба губдумы.

Комитет по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции поддержал законопроект и рекомендовал его для принятия в двух чтениях. Отметим, сейчас в регионе работают 140 народный дружин, общая численность которых составляет 3007 человек. Благодаря их помощи в этом году в регионе было выявлено более 3,5 тысяч административных правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU