Был слаб и не мог стоять на ногах: в Самарской области волонтеры не дали погибнуть косуленку-подкидышу

СЕГОДНЯ 16:57 2019-09-11T17:16:16+03:00

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В Самарской области волонтеры спасли детеныша косули, которого в начале лета кто-то оставил возле их забора. На тот момент малышу было всего две недели, весил он меньше 2,5 кг и совсем не стоял на ногах. Об этом сообщает портал "Открытие НКО".

Детеныша косули взяли к себе в зоогостиницу Екатерина и Александр Царевы. На тот момент у волонтеров жили 4 осиротевших лисят, но они не оставили животное в беде. Они стали выкармливать малыша козьим молоком. Назвали малыша Оскаром. Сейчас он живет вместе с щенками в небольшом загоне.

По словам волонтеров, косуля активно растет и ей нужно больше места. Они готовы отдать Оскару половину огорода, но для этого нужно возвести специальные преграды. Сейчас семья Царевых вместе с сотрудниками фонда помощи бездомным животным "Доброе сердце" собирает деньги на строительство забора для косули. Волонтеры отмечают, что выпускать Оскара в природу нельзя. Он уже привык к людям и есть из рук.

ИСТОЧНИК KP.RU