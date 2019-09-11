В Тольятти мотоциклист вылетел из седла и сделал сальто после столкновения с иномаркой
Днем в среду, 11 сентября, в Центральном районе Тольятти произошло серьезное ДТП. Там на пересечении улиц 50 лет Октября и Победы мотоциклист влетел в кроссовер Kia Sportage. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора одного из автомобилистов.
- По предварительным данным, водитель иномарки, совершая левый поворот на улицу Победы, не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался в прямом встречном направлении. От удара байкер вылетел из седла и упал на газон, а Kia продолжила движение и врезалась в светофор, - сообщает "Патруль Тольятти".
В результате произошедшего мотоциклист получил различные травмы. Медики оказали ему помощь на месте, а потом увезли в больницу. Сейчас в деталях аварии разбираются полицейские.
В Тольятти мотоциклист сделал сальто после ДТП с Kia 11.09.2019.
ИСТОЧНИК KP.RU