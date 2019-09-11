В Тольятти мотоциклист вылетел из седла и сделал сальто после столкновения с иномаркой

СЕГОДНЯ 17:13 2019-09-11T17:13:27+03:00

Байкер подлетел в воздух, а потом приземлился на газон Фото: Скриншот с видео

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Днем в среду, 11 сентября, в Центральном районе Тольятти произошло серьезное ДТП. Там на пересечении улиц 50 лет Октября и Победы мотоциклист влетел в кроссовер Kia Sportage. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора одного из автомобилистов.

- По предварительным данным, водитель иномарки, совершая левый поворот на улицу Победы, не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался в прямом встречном направлении. От удара байкер вылетел из седла и упал на газон, а Kia продолжила движение и врезалась в светофор, - сообщает "Патруль Тольятти".

В результате произошедшего мотоциклист получил различные травмы. Медики оказали ему помощь на месте, а потом увезли в больницу. Сейчас в деталях аварии разбираются полицейские.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/731499" frameborder="0"></iframe> В Тольятти мотоциклист сделал сальто после ДТП с Kia 11.09.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU