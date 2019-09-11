Великолепная девятка и Гынсарь: Фанатов "Крыльев Советов" зовут на встречу с новыми игроками

СЕГОДНЯ 18:01 2019-09-11T18:01:30+03:00

Пожать руку Анюкову и узнать о планах Гацкана можно будет 12 сентября в 18.00 в Загородном парке

Изменить размер текста: A A

В Самаре 12 сентября в 18:00 состоится встреча новых игроков "Крыльев Советов" с болельщиками. В летнее трансферное окно клуб зарегистрировал десять игроков. Среди них Александр Анюков из "Зенита", Гацкан из "Ростова", Раду Гынсарь, нападающий сборной Молдовы и Дмитрий Комбаров из "Спартака". Одним из последних приобретений стал Виталий Лысцов из "Бенфики".

- В Загородном парке мы сначала торжественно откроем Аллею Славы "Крыльев", а затем в "Олимпийской деревне" фанаты смогут пообщаться с игроками, получить автографы и сделать фотографии, - сообщили в "Крыльях Советов".

Всех фанатов ждут в 18.00 в "Пикник парке" Загородного парка, вход возле базы "Крыльев Советов" на Шушенской. Особенно будут ждать фанатов с клубной атрибутикой. Фанатам обещают также встречу с руководством клуба и тренерским штабом.

Напомним, что ближайший матч "Крылья Советов" проведут в Краснодаре с местным клубом 15 сентября в 20.00. 28 сентября состоится домашняя встреча с "Тамбовом".

ИСТОЧНИК KP.RU