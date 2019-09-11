2019-09-11T18:45:40+03:00
Общество

Платных дорог нет, а цены есть: в Самаре решили, сколько будут стоить трассы для автомобилистов

Определение цен нужно, чтобы вообще нашлись те, кто будет такие дороги строить
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Пока платных дорог в Самаре нетПока платных дорог в Самаре нет
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В Самаре определились с ценами на проезд по платным дорогам. Правда, сейчас их в регионе ещё нет. Но на заседании правительства утвердили предельные тарифы для разных видов транспорта. Сделать это необходимо именно сейчас, ведь будущие концессионеры, инвестирующие средства в строительство, должны понимать, сколько денег смогут получить. При этом никто не сможет необоснованно завышать цены.

- Владельцу легкового авто придётся заплатить 2.10 рубля за километр, максимально, для автобуса и грузовиков проезд обойдётся в 8.20 рублей, а дороже всего такое путешествие встанет грузовым машинам с тремя и более осями - в 12.30 рублей за километр, - говорится в документе.

Первой платной дорогой может стать мост через Волгу в районе Климовки. Его строительство планируют начать уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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