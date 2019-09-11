Стало известно время матча Торпедо - Крылья Советов в 1/16 Кубка России
Игра 1/16 Кубка России между Торпедо и Крылья Советов пройдёт 25 сентября
Крылья будут бороться за выход в следующий этап КубкаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В Российском Футбольном союзе назвали время проведения матча 1/16 Кубка России Торпедо - Крылья Советов. Самарский клуб сыграет с соперником из столицы 25 сентября, в 20.30 по самарскому времени. Кубковая игра пройдёт на стадионе московской команды.
28 сентября самарский клуб сыграет первый домашний матч после перерыва на игры сборных. Это будет встреча на Самара Арене с Тамбовом.
ИСТОЧНИК KP.RU