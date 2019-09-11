"Вызывала шар силой мысли": кукольница из Самарской области выиграла дом в лотерее

СЕГОДНЯ 19:45 2019-09-11T19:45:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительнице Самарской области Ольге Соломатиной крупно повезло. В лотерею она выиграла загородный дом - выигрыш женщина уже получила, приехав за ним вместе с дочерью. Все свободное время Ольга посвящает своему хобби - она шьет тряпичных кукол. И уже думает, как украсить ими свое новое жилье.

- Я быстро в билете зачеркнула все числа, кроме одного. Мысленно представила, что выпадет шар именно с этим номером. Так и произошло! - рассказала о своей стратегии счастливица.

Ольга призналась, что в ее семье уже стало доброй традицией устраиваться по воскресеньям перед ТВ, чтобы следить за розыгрышем. Но такое везение у нее в первый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU