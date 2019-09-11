2019-09-11T20:00:58+03:00
Общество

Трамваи в Самаре снова поедут по Заводскому шоссе 12 сентября

Участок дороги от Земеца до 22 Партсъезда заканчивают реконструировать
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре с 12 сентября 6.00 возобновится движение трамваев № 2, 3, 12, 10 по Заводскому шоссе. Шоссе капитально ремонтируют еще с прошлого года. В том числе была обновлена контактная сеть.

- Еще в марте движение трамваев было открыто частично, с 12 сентября все трамваи будут следовать в соответствие со своими прежними маршрутами, - отметили в Департаменте транспорта Самары.

На этой неделе реконструкция продолжится: на Заводском шоссе будут устраивать нижний слой покрытия проезжей части в районе подземного пешеходного перехода около ПАО "Кузнецов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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