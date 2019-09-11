Трамваи в Самаре снова поедут по Заводскому шоссе 12 сентября
Участок дороги от Земеца до 22 Партсъезда заканчивают реконструировать
Этот участок хорошо обновили
Изменить размер текста:
В Самаре с 12 сентября 6.00 возобновится движение трамваев № 2, 3, 12, 10 по Заводскому шоссе. Шоссе капитально ремонтируют еще с прошлого года. В том числе была обновлена контактная сеть.
- Еще в марте движение трамваев было открыто частично, с 12 сентября все трамваи будут следовать в соответствие со своими прежними маршрутами, - отметили в Департаменте транспорта Самары.
На этой неделе реконструкция продолжится: на Заводском шоссе будут устраивать нижний слой покрытия проезжей части в районе подземного пешеходного перехода около ПАО "Кузнецов".
ИСТОЧНИК KP.RU