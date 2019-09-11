В Самаре из-за триатлонистов перекроют улицы в субботу 14 сентября
В городе пройдет Чемпионат и Первенство Самарской области
Вот так будет двигаться общественный транспорт
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В Самаре из-за проведения соревнований областного уровня по триатлону ограничат движение по нескольким улицам в центре города. С 6:00 до 14:00 14 сентября будет перекрыт участок Волжского проспекта от Вилоновской до Лесной, а также часть улицы Лесной до Северо-восточной магистрали, и магистраль до Ново-Садовой.
С 18.00 13 сентября здесь также запретят стоянку и остановку транспортных средств.
По временной схеме в этот период будут передвигаться и автобусы №11, 61, 261, 247 - их пустят в объезд по Ново-Садовой.
ИСТОЧНИК KP.RU