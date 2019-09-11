2019-09-11T21:23:39+03:00
Общество

В Тольятти работу смогут найти еще 303 человека

Новые резиденты ТОСЭР готовы вложить в развитие своих производств 380 млн рублей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Тольятти создают новые рабочие местаВ Тольятти создают новые рабочие места
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В Тольятти подписали соглашение с новыми резидентами территории опережающего развития. Инвесторы готовы вложить более 380 млн рублей и дать рабочие места для 303 человек. В правительстве подробно рассказали, чем займутся новые компании в автограде.

Одна из них будет производитель полипропиленовые мешки, на производстве ждут 57 человек, также на территории опережающего развития займутся производством светильников, автокомпонентов из пластмассы, электротехнического оборудования. Один из резидентов намерен развернуть фасовочно-складской комплекс для реализации фасованных овсяных каш.

Зайдет в ТОСЭР и ООО "БСГ", руководитель которой недавно, во время визита в Тольятти министра экономического развития Максима Орешкина, рассказывал о планах производства самодвижущихся дождевальных машин. Это важная для региона задумка, ведь такая техника пригодится на засушливых территориях губернии.

Резидентами ТОСЭР могут быть любые организации, не связанные с АвтоВАЗом. От инвестора требуют создать не меньше 20 рабочих мест и вложить не меньше 20 млн рублей в развитие производства. За это компания получает льготы на налог на прибыль, нулевые ставки по земельному и имущественному налогу, низкую ставку по страховым выплатам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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