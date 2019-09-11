Жители Самары платят за домашний интернет больше, чем москвичи

СЕГОДНЯ 22:21 2019-09-11T22:21:46+03:00

В пятерке самых дорогих городов областная столица оказалась и по среднему чеку за платное ТВ

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В Самаре недешевый интернет - об этом говорят аналитики сервиса Яндекс.Деньги, представившие исследование, в котором обобщили сведения о платежах жителей различных городов через сервис Яндекс.Касса. В среднем за год самарец тратит на то, чтобы быть онлайн, 630 рублей. Москвичи - 591 рубль. Лидирует в этом рейтинге Красноярск, в тройке также Питер и Челябинск.

В целом, по данным сервиса, выросли расходы горожан на бытовые услуги. На сотовую связь самарцы тратят на 11% больше, чем в прошлом году. Кроме того, жители региона любят смотреть платное ТВ и тратят на это 904 рубля. Это 4 место среди миллионников.

За ЖКУ платить стали тоже больше на 16%, но при этом мы не впереди планеты всей. В лидерах Казань, Москва. Екатеринбург, Новосибирск и Челябинск.

Как отмечают аналитики, для исследования проводилось сравнение платежей за январь-август 2018-го и 2019 -го годов.

ИСТОЧНИК KP.RU