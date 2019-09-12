2019-09-12T08:47:40+03:00
Общество

В "Новой Самаре" начали рыть котлован под будущую школу на 1200 мест

Школа будет трехэтажной, ее планируют открыть в первой половине 2021 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Уже начали готовить котлован под школуУже начали готовить котлован под школу
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В Самаре появится еще одна школа - ее строительство уже началось. Трехэтажное образовательное заведение появится в районе "Новая Самара". Здесь будут учиться 1200 человек. Сейчас место, на котором будет находиться школа, уже огородили забором, строители начали формировать котлован под фундамент. Следующий этап - заливка фундамента под сваи.

- Школа откроет новые возможности не только для микрорайона Новая Самара, но и для всего Красноглинского района Самары. В этом направлении наш город активно развивается, строятся жилые посёлки в сторону Тольятти, в рамках развития агломерации между двумя мегаполисами. Дети получат современную красивую школу, взрослые – новые рабочие места для учителей, - рассказывают в ГК "Финстрой".

Школу планируют ввести в эксплуатацию в первой половине 2021 года. Она расположится на 32 тыс кв.м., здание будет трехэтажным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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