В "Новой Самаре" начали рыть котлован под будущую школу на 1200 мест

СЕГОДНЯ 08:10 2019-09-12T08:47:40+03:00

Школа будет трехэтажной, ее планируют открыть в первой половине 2021 года

Изменить размер текста: A A

В Самаре появится еще одна школа - ее строительство уже началось. Трехэтажное образовательное заведение появится в районе "Новая Самара". Здесь будут учиться 1200 человек. Сейчас место, на котором будет находиться школа, уже огородили забором, строители начали формировать котлован под фундамент. Следующий этап - заливка фундамента под сваи.

- Школа откроет новые возможности не только для микрорайона Новая Самара, но и для всего Красноглинского района Самары. В этом направлении наш город активно развивается, строятся жилые посёлки в сторону Тольятти, в рамках развития агломерации между двумя мегаполисами. Дети получат современную красивую школу, взрослые – новые рабочие места для учителей, - рассказывают в ГК "Финстрой".

Школу планируют ввести в эксплуатацию в первой половине 2021 года. Она расположится на 32 тыс кв.м., здание будет трехэтажным.

ИСТОЧНИК KP.RU