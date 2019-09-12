Ищут с января: в Самарской области подросток самовольно ушел из реабилитационного центра и исчез

СЕГОДНЯ 08:13 2019-09-12T08:14:43+03:00

Последний раз мальчика видели в реабилитационном центре в середине января 2019 года Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Самарской области полицейские разыскивают 14-летнего Арсена Михайлова, который пропал еще в январе этого года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 10 января подросток по личному заявлению поступил в ГКУСО Волжский социально-реабилитационный центр несовершеннолетних «Тополек», а 16 января самовольно покинул его. Сотрудники полиции предполагают, что он может находиться у родственников, которые проживают в Самарской области, - рассказали в облГлавке.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Арсена Михайлова, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОМВД по Волжскому району: (846) 200-26-03, 89372323090 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU