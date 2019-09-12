В Самаре административный протокол помог алиментщику вспомнить о дочери и найти работу

СЕГОДНЯ 08:35 2019-09-12T08:38:05+03:00

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В Самаре приставы помогли встать на путь исправления местному жителю. Мужчина задолжал своей дочери по алиментам 170 тысяч рублей и не спешил устраиваться на работу.

- Было установлено, что должник нигде не работает и не предпринимает попыток к трудоустройству. Поскольку он более 2 месяцев не выплачивал ребенку алиментов, то в отношении него был составлен протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей», - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Только после того, как мужчину привлекли к административной ответственности, он поспешил найти работу. Приставы направили на место работы алиментщика исполнительный лист для удержания из его зарплаты денег на содержание ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU