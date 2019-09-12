И даже музей есть! В Тольятти открылась новая ясельная группа в детском саду "Алиса"

СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-12T09:13:11+03:00

В регионе сейчас активно работают над созданием мест в детсадах именно для детей младше 3 лет

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В Тольятти в детском саду "Алиса" открылась новая ясельная группа. Это открытие произошло в рамках реализации приоритетного нацпроекта "Демография", инициированного президентом Владимиром Путиным. Всего в детском садике сейчас 22 группы, причем 13 из них - для детей с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми нарушениями речи.

- Я рад, что мы открыли ещё одну дополнительную ясельную группу для наших малышей. Я очень рад видеть улыбки детей и родителей! Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы создавать больше мест для детей именно до 3 лет. Чем больше будет таких групп, тем увереннее вы будете чувствовать себя, дорогие родители! Вы сможете не беспокоиться за своих деток и спокойно выйти на работу, - отметил губернатор Дмитрий Азаров на открытии новой группы.

Помещение, в котором будут проходить занятия с детьми, оснащено всем необходимым: здесь есть интерактивные доски, приставки, специализированные логопедические комплексы. А в самом детсаду есть бассейн, компьютерный класс и даже этнографический музей.

Всего в 2019 году в рамках проекта "Демография" в Тольятти откроют 545 ясельных мест, еще 480 появятся в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU