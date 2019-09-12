В Самаре в районе 6 причала внедорожник ударил в бок «Сузуки» и отправил его «отдыхать» на крышу
В среду, 11 сентября, в районе набережной реки Волги в Самаре произошло ДТП с «перевертышем». На пересечении улиц Комсомольской и Максима Горького «прилег» на крышу автомобиль Suzuki. Об этом в группе «ДТП Самара» сообщают очевидцы.
- Водитель на «Сузуки» просто летел по Комсомольской к 6 причалу. Водитель другого внедорожника успел немного затормозить, но все равно ударил в бок «Сузуки», после чего тот перевернулся. Вроде бы на заднем стекле «Сузуки» была наклейка «Инвалид», - рассказали свидетели случившегося.
Пострадал ли кто-нибудь в результате произошедшего, пока не известно. На месте работали сотрудники полиции и МЧС. Подробности ДТП сейчас устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU