2019-09-12T09:27:33+03:00
Происшествия

В Самаре в районе 6 причала внедорожник ударил в бок «Сузуки» и отправил его «отдыхать» на крышу

По словам очевидцев, аварию спровоцировал водитель перевернувшейся иномарки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: samara.dtp.officialФото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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В среду, 11 сентября, в районе набережной реки Волги в Самаре произошло ДТП с «перевертышем». На пересечении улиц Комсомольской и Максима Горького «прилег» на крышу автомобиль Suzuki. Об этом в группе «ДТП Самара» сообщают очевидцы.

- Водитель на «Сузуки» просто летел по Комсомольской к 6 причалу. Водитель другого внедорожника успел немного затормозить, но все равно ударил в бок «Сузуки», после чего тот перевернулся. Вроде бы на заднем стекле «Сузуки» была наклейка «Инвалид», - рассказали свидетели случившегося.

Пострадал ли кто-нибудь в результате произошедшего, пока не известно. На месте работали сотрудники полиции и МЧС. Подробности ДТП сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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