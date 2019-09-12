В Самарской области появится фонд защиты прав дольщиков
В Самарской области решили создать фонд защиты дольщиков. Соответствующее постановление 11 сентября появилось на сайте регионального правительства.
- Самарский региональный фонд защиты прав участников долевого строительства создается с целью финансирования и завершения строительства объектов незавершенного строительства, - говорится в документе.
Учредителем фонда является правительство Самарской области. Полномочия учредителя организации будет исполнять региональный минстрой. Отметим, что для завершения строительства проблемных долевок фонд сможет приобретать недострои, заключать договоры купли-продажи квартир, а также участвовать в финансировании.
ИСТОЧНИК KP.RU