В Самарской области появится фонд защиты прав дольщиков

СЕГОДНЯ 09:54 2019-09-12T09:57:07+03:00

Организация будет оказывать помощь в финансировании и достройке домов

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В Самарской области решили создать фонд защиты дольщиков. Соответствующее постановление 11 сентября появилось на сайте регионального правительства.

- Самарский региональный фонд защиты прав участников долевого строительства создается с целью финансирования и завершения строительства объектов незавершенного строительства, - говорится в документе.

Учредителем фонда является правительство Самарской области. Полномочия учредителя организации будет исполнять региональный минстрой. Отметим, что для завершения строительства проблемных долевок фонд сможет приобретать недострои, заключать договоры купли-продажи квартир, а также участвовать в финансировании.

ИСТОЧНИК KP.RU