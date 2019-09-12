В Самаре на IT-фестиваль 404 приедут спикеры из Microsoft, Mail.ru и Яндекса

СЕГОДНЯ 10:15 2019-09-12T10:15:33+03:00

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В эти выходные, 14 и 15 сентября, в Самаре в 9 раз пройдет легендарный фестиваль деятелей интернета — 404fest. Планируется, что в этом году на мероприятие, которое разместится в отеле «Лотте», приедут более 1500 человек со всей России и ближнего зарубежья.

- Организаторы 404fest хотят привезти в Самару более 50 спикеров: специалистов из Microsoft, Mail.ru, Яндекса, Skyeng и других компаний. Они поделятся знаниями и кейсами в области мобильных приложений, веб-разработки, дизайна, маркетинга и управления IT-проектами. Также участников ждет неформальное общение с различными экспертами, - сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Чтобы попасть на фестиваль, нужно зарегистрироваться и оплатить участие. Сделать это можно на сайте 404fest.ru. Там же можно будет узнать подробный план работы секций и программу фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU