В Тольятти во дворе на Голосова ночью полыхала «восьмерка»

СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-12T10:41:05+03:00

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В ночь на четверг, 12 сентября, в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар. Там во дворе дома № 89 по улице Голосова загорелся автомобиль. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 0:14. По приезду было установлено, что горит автомобиль ВАЗ-2108. На месте работали 10 человек, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, возгорание было локализовано в 00:20, а полностью потушено спустя минуту. Информации о пострадавших нет. Причины пожара сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU