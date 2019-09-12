2019-09-12T11:10:22+03:00
Происшествия

В Самаре женщина на «Матизе» влетела в ВАЗ и толкнула его на пешехода

Автомобилистка нарушила ПДД и стала виновницей ДТП с двумя пострадавшими
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилистка влетела в отечественную легковушку, не пропустив ее на перекресткеАвтомобилистка влетела в отечественную легковушку, не пропустив ее на перекресткеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В среду, 11 сентября, примерно в 14:30 на улице Свободы в Самаре произошло двойное ДТП. Там сначала столкнулись две легковушки: Daewoo Matiz и ВАЗ, а потом под одну из них угодил пешеход.

- За рулем иномарки находилась 37-летняя женщина. Она двигалась со стороны улицы Строителей в направлении улицы Елизарова. При проезде нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог автомобилистка не уступила дорогу автомобилю ВАЗ, который ехал с правой от нее стороны, и столкнулась с ним, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

После удара отечественную легковушку отбросило вправо на 55-летнего мужчину. В результате случившегося пострадали два человека: пассажирка ВАЗа и пешеход. Обоим медики оказали необходимую помощь, а потом отпустили домой. По данным инспекторов ГИБДД, оба водителя на момент ДТП были трезвы. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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