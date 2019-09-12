В Самаре продлили срок перекрытия проезда по улице Садовой

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-12T11:22:29+03:00

Автомобилистам придется еще некоторое время ездить в объезд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это связано с ремонтными работами на теплосетях

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В Самаре продлили срок перекрытия движения по улице Садовой. Это связано с затянувшимися работами по ремонту тепловых сетей.

- Ограничение движения по улице Садовой на участке от улицы Ярмарочной до дома № 243 по улице Садовой будет действовать до 20:00 22 сентября, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Напомним, что проезд по этому участку закрыли еще 26 августа, но поскольку работы на теплосетях еще не завершены, автомобилистам придется еще некоторое время ездить в объезд.

Схема перекрытия улицы Садовой

ИСТОЧНИК KP.RU