2019-09-12T11:22:29+03:00
Общество

В Самаре продлили срок перекрытия проезда по улице Садовой

Это связано с ремонтными работами на теплосетях
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилистам придется еще некоторое время ездить в объездАвтомобилистам придется еще некоторое время ездить в объездФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре продлили срок перекрытия движения по улице Садовой. Это связано с затянувшимися работами по ремонту тепловых сетей.

- Ограничение движения по улице Садовой на участке от улицы Ярмарочной до дома № 243 по улице Садовой будет действовать до 20:00 22 сентября, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Напомним, что проезд по этому участку закрыли еще 26 августа, но поскольку работы на теплосетях еще не завершены, автомобилистам придется еще некоторое время ездить в объезд.

Схема перекрытия улицы Садовой

Схема перекрытия улицы Садовой

ИСТОЧНИК KP.RU

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