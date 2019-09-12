В Самаре продлили срок перекрытия проезда по улице Садовой
Это связано с ремонтными работами на теплосетях
Автомобилистам придется еще некоторое время ездить в объездФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
В Самаре продлили срок перекрытия движения по улице Садовой. Это связано с затянувшимися работами по ремонту тепловых сетей.
- Ограничение движения по улице Садовой на участке от улицы Ярмарочной до дома № 243 по улице Садовой будет действовать до 20:00 22 сентября, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.
Напомним, что проезд по этому участку закрыли еще 26 августа, но поскольку работы на теплосетях еще не завершены, автомобилистам придется еще некоторое время ездить в объезд.
Схема перекрытия улицы Садовой
ИСТОЧНИК KP.RU