2019-09-12T11:46:19+03:00
Общество

"А если бы кого-то убило?" В Самаре диван выкинули с балкона шестого этажа

Видимо, молодым людям было лень заносить его в лифт. Но такой экстремальный способ избавления от хлама разбудил весь подъезд
Иван ГОНЧАРОВ
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Молодые люди просто выкинули диван с балконаМолодые люди просто выкинули диван с балкона
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В Самаре юные жители одной из квартир дома на ул. Ново-Садовой выбросили диван с балкона шестого этажа. Мебель была невелика размером и вполне поместилась бы в лифт, но, видимо, ребятам было лень вытаскивать его из квартиры. Провернуть операцию решили ночью, видимо, чтобы никто не заметил. Но не угадали: от падения дивана на землю раздался такой грохот, который разбудил соседей и старшего по подъезду.

- Молодые люди сначала пытались изобразить удивление и непричастность, но после короткой убеждающей беседы сами предложили отнести диван на помойку. Несмотря на их опасения, на видео не видны лица, хотя такие поступки однозначно могут быть расценены, как хулиганство, - рассказал Антон Черепок журналисту "КП-Самара".

Не желая портить судьбу молодых людей, осознавших свой проступок, автор видео не стал вызывать полицию и рекомендовал им в следующий раз использовать лифт. Тем более, диван был небольшой.

Как в Самаре выброшенный диван на помойку несли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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