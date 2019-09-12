"А если бы кого-то убило?" В Самаре диван выкинули с балкона шестого этажа
В Самаре юные жители одной из квартир дома на ул. Ново-Садовой выбросили диван с балкона шестого этажа. Мебель была невелика размером и вполне поместилась бы в лифт, но, видимо, ребятам было лень вытаскивать его из квартиры. Провернуть операцию решили ночью, видимо, чтобы никто не заметил. Но не угадали: от падения дивана на землю раздался такой грохот, который разбудил соседей и старшего по подъезду.
- Молодые люди сначала пытались изобразить удивление и непричастность, но после короткой убеждающей беседы сами предложили отнести диван на помойку. Несмотря на их опасения, на видео не видны лица, хотя такие поступки однозначно могут быть расценены, как хулиганство, - рассказал Антон Черепок журналисту "КП-Самара".
Не желая портить судьбу молодых людей, осознавших свой проступок, автор видео не стал вызывать полицию и рекомендовал им в следующий раз использовать лифт. Тем более, диван был небольшой.
Как в Самаре выброшенный диван на помойку несли.
ИСТОЧНИК KP.RU