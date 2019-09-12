В Самаре более 130 млн рублей направят на переселение людей из аварийного жилья
В Самаре внесли изменения в бюджет города на 2019 год. Были перераспределены более 136,3 млн рублей на выполнение социальных задач. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.
- Более 130 млн рублей будут направлены на приобретение квартир у застройщиков для переселения людей из аварийного и ветхого жилья, - рассказал председатель комитета по бюджету, налогам и экономике думы Сергей Тюлевин.
Как отмечают в гордуме, еще 7 млн рублей будут направлены на проведение изыскательских работ по строительству бассейна в Куйбышевском районе. Предполагается, что возведение объекта начнется в ноябре этого года, а завершится в следующем августе.
ИСТОЧНИК KP.RU