В Самаре более 130 млн рублей направят на переселение людей из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 12:44 2019-09-12T12:44:58+03:00

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В Самаре внесли изменения в бюджет города на 2019 год. Были перераспределены более 136,3 млн рублей на выполнение социальных задач. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

- Более 130 млн рублей будут направлены на приобретение квартир у застройщиков для переселения людей из аварийного и ветхого жилья, - рассказал председатель комитета по бюджету, налогам и экономике думы Сергей Тюлевин.

Как отмечают в гордуме, еще 7 млн рублей будут направлены на проведение изыскательских работ по строительству бассейна в Куйбышевском районе. Предполагается, что возведение объекта начнется в ноябре этого года, а завершится в следующем августе.

ИСТОЧНИК KP.RU